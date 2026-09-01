Mostra Cinema Venezia 2026, il tradizionale bagno al Lido per Greta Scarano – Le foto

L’attrice e regista sarà la conduttrice con Nicolas Mupas dell’83esima edizione della kermesse

Greta Scarano ha inaugurato simbolicamente la 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il tradizionale bagno al Lido, per la gioia dei fotografi. In mano un ventaglio in cui era raffigurato un’anguria, ormai il simbolo globale del sostegno alla causa pro Pal. La kermesse è in programma dal 2 al 12 settembre 2026 e l’attrice condurrà assieme al collega Nicolas Maupas le serate di apertura e chiusura della kermesse. Alberto Barbera è il Direttore artistico del Settore Cinema della Biennale di Venezia.