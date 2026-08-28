L’eclissi di Luna del 28 agosto 2026 – Le più belle foto dal mondo

L’eclisse di Luna del 28 agosto 2026 – Le immagini dal mondo

Dopo l’eclissi di sole del 12 agosto ecco l’eclissi di luna del 28 agosto 2026. Il fenomeno astronomico si è verificato nelle prime ore della giornata: l’ombra della Terra ha coperto il nostro satellite naturale rendendo la superficie lunare di un colore rossastro. Per questo il fenomeno viene chiamato anche ‘Luna di sangue’. L’eclissi è stata visibile in molte parti del mondo: ecco le foto più belle che arrivano da Kansas City, Roma, Cleveland, Salvador (Brasile), Lisbona, Città del Messico e New Orleans.