Home > Foto > Italia-India, Meloni e Modi piantano un gelso a Villa Pamphilj: le foto della cerimonia

L’albero è stato piantato nei pressi del Casino del Bel Respiro

In occasione della sua missione ufficiale a Roma, la prima di un premier indiano negli ultimi 26 anni, Narendra Modi ha donato al governo italiano una pianta di gelso nero, messa a dimora nel parco di Villa Pamphilj dove a breve si terrà l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’albero è stato piantato nei pressi del Casino del Bel Respiro e i due leader – come gesto d’amicizia tra i due paesi – completeranno insieme la cerimonia aggiungendo della terra alla base della pianta. Ecco alcune delle foto più belle della giornata.