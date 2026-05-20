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mercoledì 20 maggio 2026

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Italia-India, Meloni e Modi piantano un gelso a Villa Pamphilj: le foto della cerimonia

Italia-India, Meloni e Modi piantano un gelso a Villa Pamphilj: le foto della cerimonia
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Narendra Modi piantano un gelso nero, omaggio del primo ministro indiano, in occasione dell’incontro a Villa Pamphilj, Roma, Mercoledì 20 Maggio 2026 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)
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L’albero è stato piantato nei pressi del Casino del Bel Respiro

In occasione della sua missione ufficiale a Roma, la prima di un premier indiano negli ultimi 26 anni, Narendra Modi ha donato al governo italiano una pianta di gelso nero, messa a dimora nel parco di Villa Pamphilj dove a breve si terrà l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’albero è stato piantato nei pressi del Casino del Bel Respiro e i due leader – come gesto d’amicizia tra i due paesi – completeranno insieme la cerimonia aggiungendo della terra alla base della pianta. Ecco alcune delle foto più belle della giornata.

Italia-India, Meloni e Modi piantano un gelso a Villa Pamphilj: le foto della cerimonia
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