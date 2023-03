La cuoca stellata: "Nostri consumatori non hanno bisogno di mangiare cibi iperproteici"

“Ho provato. Ho anche mangiato gli insetti tantissime volte. Sono ingredienti tipici di alcuni Paesi soprattutto in Sud America. Non li metterei nel mio menù ma la ragione è che la nostra popolazione e i nostri consumatori non hanno bisogno di mangiare cibi iperproteici. Noi abbiamo la dieta mediterranea, che è stata riconosciuta come una delle migliori diete, e abbiamo i legumi che sono coltivazioni che rigenerano il suolo. Dobbiamo utilizzare quello che abbiamo. Dobbiamo mangiare meno e meglio ma non abbiamo bisogno della farina di insetti. Poi si pone anche il problema della classificazione in tema di allergeni”. Così a LaPresse la chef Cristina Bowerman, 1 stella Michelin al Glass Hostaria di Roma, a margine della Superyacht Chef Competition allo Yacht Club de Monaco, rispondendo a una domanda sull’introduzione della farina di insetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata