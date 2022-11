La nuova realtà gastronomica che stimola il gusto e la curiosità consacrata al famoso dolce della tradizione culinaria romana,

Il maritozzo in versione evoluta dove alla sua classica natura dolce fa da contraltare a una reinterpretazione salata e decisamente gourmet. Questa è la proposta di Matì-Gourmet Maritozzi Pleasures, locale milanese in Via Cesare Correnti, 23. Si tratta di una nuova realtà gastronomica che stimola il gusto e la curiosità consacrata al maritozzo, il famoso dolce della tradizione culinaria romana, uscito dai confini regionali per conquistare tutta Italia.

Matì è la nuova boutique dedicata ai palati raffinati, meta obbligata per gli esploratori gourmande i viaggiatori del gusto. L’atelier del maritozzo in formato milanese si configura come il nuovo approdo culinario in cui vivere un’esperienza sinestetica del gusto capace di deliziare occhi e papille. L’idea di rivisitare in chiave gourmet uno dei cult gastronomici italiani nasce dalla visione di quattro giovani imprenditori che propone un’originale reinterpretazione del maritozzo: non solo nella tradizionale versione dolce, ma anche in un’inedita proposta salata. Matteo Casaroli (Chef e Ricercatore), Arjuna Ullrich Rimbotti (Imprenditore e Sommelier), Daniele Ionni (Responsabile della Produzione) e Laura Muccini, (mente creativa e imprenditoriale): sono i quattro soci fondatori che hanno unito competenze e aspirazioni per dare vita al progetto assecondando la passione dello chef per la sfera di pasta lievitata e farcita.

Matì è a emissioni zero

I valori genuini e autentici alla base del concept di Matì si ritrovano nell’approccio responsabile che i fondatori hanno declinato in ogni parte del progetto: grazie alla collaborazione con Green Future Project–piattaforma online che sostiene le aziende in processi di compensazione di CO2. Anche la carta utilizzata per il packaging e i materiali di comunicazione è ricavata da materiali riciclati.

Matì non si ferma a Milano

La tappa meneghina dà il via ad un percorso in divenire per portare il progetto di street food premium in tutta Italia, nelle principali capitali europee e in Asia.

