La Regione Lazio partecipa a Terra Madre Salone del Gusto a Torino presentando il libro ‘Arca del gusto in Lazio’ realizzato con Slow Food Editore. Il piano per la diversificazione in agricoltura della Regione Lazio, la presentazione dei diversi presidi slow food laziali con il racconto del territorio attraverso le sue bellezze, i prodotti e le storie di chi ha fatto del proprio lavoro una vera e propria passione. “L’Almanacco – spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione di Terra Madre Salone del gusto – è un manuale del futuro anche perché l’errore legato ai disastri che provoca l’aggressione al Pianeta è che si mette sempre l’accento al futuro”.

