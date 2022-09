A San Pietro di Feletto (TV) anche il pilone del Benetton Rugby Tiziano Pasquali

Una giornata baciata dal sole, ricca di emozioni e di sorrisi per le 500 persone che hanno partecipato all’11ª edizione della “Vendemmia solidale – Festa e beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore” organizzata dalla cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV) a favore dell’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione di Treviso. Presenti, oltre al famoso influencer veneto e “vendemmiATTORE” “Canal – il canal”, alias Nicola Canal, Tiziano Pasquali del Benetton Rugby e, per il 5° anno consecutivo, anche Sammy Basso. Tra i filari di Glera è arrivato in mattinata il governatore del Veneto, Luca Zaia.

