Dall'8 al 12 settembre, in diversi locali della movida, ci saranno cocktail e drink list dedicate

Il gin è il distillato più amato dalla Regina Elisabetta. Da Buckingham Palace è partito alla conquista dell’Inghilterra e dei locali di tutto il mondo, dove è impiegato soprattutto nei cocktail. In Italia il mercato è cresciuto dell’87,3% in valore e del 75,3% in volume rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Da dieci anni a settembre si celebra il “GIN-day 2022”, decima edizione del grande evento sul mondo del gin, rivolto a bartender, professionisti del settore e gin lover. Dall’8 al 12 settembre a Milano, il London Dry Gin Edgar Sopper di Gruppo Montenegro irromperà con lo stile irriverente tipico del mondo British. Il simbolo che lo caratterizza è l’omonimo corvo imperiale che si finse morto per prendersi gioco del guardiano della Torre di Londra.

