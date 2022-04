27 nuovi soci, eventi e nuovi progetti per l'Associazione che riunisce i più importanti chef stellati d'Italia

Il Desiderio di ritrovarsi e di progettare insieme: grande partecipazione al Congresso Nazionale 2022 CHARMING ITALIAN CHEF per parlare di eventi, ristorazione 4.0 e gioco di squadra. A fine marzo si è svolto a Roma presso il Crowne Plaza St Peter’s Hotel il Con-gresso Nazionale di CHIC – Charming Italian Chef. Si è dato il via ai lavori con l’Assemblea CHIC in cui si è rimarcato il desiderio di potenziare le occasioni di confronto e formazione tra i soci, evidenziare i valori, in primis la sostenibilità, e l’identità dell’associazione anche attraverso i numerosi eventi. Voce ai Responsabili Territoriali, soci che rappresentano delle figure di riferimento e traino per tutti i professionisti della Regione. “Con i presidi territoriali abbiamo accorciato le distanze, migliorato la comunicazione e dato voce a tutti gli associati in modo forte e costruttivo” ha rimarcato Claudio Melis, Chef del Ristorante stellato Il Viaggio di Bolzano e Coordinatore Territoriale del Triveneto.

L’evento è proseguito con l’incontro dei partners e la presentazione dei 27 nuovi soci 2022. “CHIC, non solo ha superato la pandemia, ma è riuscita a rigenerarsi e in questi due giorni di convegno abbiamo respirato tanto entusiasmo e tanta partecipazione. Ci aspetta ancora tanto lavoro, ma si sa, le squadre giuste sono quelle in cui tutti sono importanti.” è stato il commento del Presidente Vicario CHIC Stefano Masanti al termine della presentazione.

La cena di gala firmata da una “brigata CHIC” coordinata dai consiglieri Andrea Alfieri ed Emanuele Vallini: Andrea Catalano del Ristorante Dissapore di Conversano – BA, Silvia Moro del Ristorante Aldo Moro di Montagnana – PD, Giancarlo Polito della Locanda del Capitano di Mon-tone – PG, Alessandro Favrin del Seda a Vittorio Veneto – TV e Katia Maccari del ristorante I Salotti – Villa Il Patriarca * (Querce al Pino – SI). Pane di Davide Fiorentini – ‘O Fiore Mio

La seconda giornata è iniziata con lo speech di Andrea Petrini, incluso tra i 13 Gods of Food dal New York Times, Food Critic & Creative, creatore di eventi (tra cui Gelinaz, World Restaurant Awards, e…), nato come giornalista gastronomico negli anni 90 ed oggi considerato un generatore di talenti: “Difficile dire dove va il mondo, allo sbaraglio sembrerebbe, ma proprio per questo, perché i gior-nalisti, i media e l’industria culturale sono in balia dei potenti, proprio perché la curiosità non si sa più dove stia di casa, bisogna far resistenza al conformismo imperante. Per un cuoco sarà sempre più importante rivendicare la propria singolarità, la differenza che rima con onestà. Il gruppo di CHIC ha tutte le carte in regola per imporre le proprie regole, per far sentire la propria voce, la propria visione della cucina di oggi e magari di domani- ma in modo diverso. Io attraverserei mezza Italia per visitare un oste che non propone né mare né Monti né vetusti storytelling, ma uno spaccato di quel che sa fare, un riflesso di quel che é. Senza calarsi le braghe o correre appresso alle mode che altrove vanno per la maggiore. Sarebbe già tanto. Ma tanto tanto”.

Petrini, mente creativa che nel 2022 contribuirà anche alla definizione degli eventi CHIC lungo lo stivale, ha parlato del ristorante 4.0, in Italia e nel mondo.”

A seguire Andrea Ancarani, Digital Strategist – Polidori & Partners ha presentato le opportunità, note e meno note, del digitale e trasmesso nozioni e best practices per impostare una digital stra-tegy efficace. “È finito il tempo della visibilità fine a se stessa dovuta alla scalabilità degli algoritmi. È tempo di tornare al valore del pensiero, della capacità di distinguersi e di raccontare qualcosa di significativo e personale in uno scenario attuale di comunicazione ultra competitivo: con un messag-gio distintivo la tecnologia può tornare a fare il suo lavoro cioè quello di amplificare e ottimizzare i processi.

L’ultimo ospite a salire sul palco il compagnia del Giornalista Marco Colognese è stato Alberto Malesani, ex allenatore della serie A oggi produttore di vini di grande qualità in Valpolicella con l’Az. La Giuva.

Il Mister ha parlato del gioco di squadra, della “forza” del gruppo in cui ognuno, in base con il proprio talento e professionalità può contribuire al raggiungimento del successo e degli obbiettivi deside-rati. Il gioco e lavoro di squadra su un campo da calcio, in cucina e in un’associazione, ambiti appa-rentemente distanti, ma profondamente vicini e caratterizzati dagli stessi elementi e valori: il ri-spetto delle regole, la definizione dei ruoli, l’importanza della comunicazione, il rispetto del “gruppo”, la definizione degli obiettivi e l’onestà. “Ho sempre dato più importanza ai giocatori che al mio ruolo, penso sia fondamentale per gestire il gruppo. Nei tanti anni da allenatore, ho capito che è fondamentale porsi obbiettivi misurabili. Con l’obiettivo si riesce a motivare maggiormente.” ha concluso Malesani

