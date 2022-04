Kebabbar Star Zagros inventa una versione "street fusion" del celebre piatto romano

(LaPresse) Milano sfidala tradizione romana reinventando un piatto tipico della Capitale. Per il Carbonara Day 2022, nasce nel capoluogo lombardo il “Karbonaro”: gli straccetti di vitello e tacchino tipici del kebab tagliato sul doner, lo spiedo verticale, vengono irrorati da una “carbocrema” a base di tuorli d’uovo, pecorino e pepe, sulla quale si adagia una pioggia di guanciale croccante. La cornice è un pane dolce, annerito dall’aggiunta di carbone vegetale nell’impasto e la sua degustazione viene accompagnata da un cocktail creato ad hoc. L’originale panino verrà presentato a Milano nella serata di mercoledì 6 aprile, in occasione del Carbonara Day 2022, da Kebabbar Star Zagros (corso Ventidue Marzo 38): il primo locale che unisce kebab e miscelazione noto nel capoluogo lombardo per la propensione alla rottura degli schemi e alla sperimentazione per far entrare in contatto due mondi che raramente si parlano.

