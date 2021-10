Si tratta della celebre fiorentina a pezzi. Lo chef: "Serve a creare socialità"

(LaPresse) Una trattoria fiorentina ha deciso di proporre la ‘bistecca da passeggio‘. Si tratta della celebre Fiorentina, tagliata a pezzi e servita in un cono: “Il cliente tipo è la persona che ha poco tempo ma non ha voglia di mangiare sempre panini e pizze” spiega Adele Vozza, che gestisce la Trattoria Antico Mercato. L’ipotesi è nata prima del Covid ma è solo con la pandemia che si è sviluppata: “L’idea era rimasta nel cassetto ma abbiamo deciso di tirarla fuori nel periodo Covid”. Si tratta di uno street food del tutto particolare: “Il cibo di strada non è altro che un modo di fare socialità e stare insieme” spiega lo chef Shady Hasbun. Il costo è più popolare di una Fiorentina consumata al ristorante, spesso costosa: 15 euro per il cono con la carne e le patate o altre verdure di contorno.

