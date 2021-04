Il videomessaggio dello chef tristellato: "Signori senatori, nel 2021 no more excuses"

(LaPresse) Anche Massimo Bottura in campo contro l’omofobia. Il celebre chef ha infatti pubblicato una serie di storie sul suo account Instagram, poi condivise in un unico video dai Sentinelli di Milano, a favore dell’approvazione del Ddl Zan. “Questa mattina ero in cucina e mentre stavamo provando il nuovo menu pensavo a quanto sia straordinaria la mia squadra. Ho visto nel mio team la forza della diversità: di colore, di razze, di orientamenti sessuali. Tutti sanno che ho sempre trattato la mia squadra come una famiglia allargata. Io penso che ogni persona abbia diritto a una famiglia”, spiega lo chef tristellato che poi conclude: “Finalmente in Italia si è pensato, discusso e scritto una legge, la legge Zan, che protegge le diversità, la disabilità, le unioni civili legalmente. Una legge approvata alla Camera, ma bloccata al Senato, che vuole contrastare l’omofobia. Una legge rivoluzionaria per l’Italia”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

