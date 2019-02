Sanremo, scende l'audience della quarta serata: 46,1%

Non è andata benissimo la quarta serata del Festival di Sanremo dal punto di vista dell'audience. La diretta su RaiUno ha registrato 9,6 milioni di spettatori con il 46,1 percento di share. L'anno scorso gli spettatori erano stati 10,108 non con il 51,1 percento di share. nel dettaglio, sono stati 11,170 milioni di spettatori e 45,59 lo share della prima parte (21.24-23.39), mentre la seconda parte ha registrato 6,215 milioni di spettatori per il 48,55 percento di share (23.43-24.51).

In termini di ascolto, i in più rispetto alla seconda serata del mercoledì. In crescita 'Sanremo Start' dalle 20.51 alle 21.21, con un pubblico di 9 milioni 941mila spettatori e uno share del 37 percento.

