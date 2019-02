Dal cinese allo spagnolo: Virginia Raffaele poliglotta a Sanremo

Cinese, spagnolo, norvegese. Virginia Raffaele traduce le comunicazioni di Claudio Bisio sulla 69ma edizione del festival della canzone italiana in tutte le lingue... o quasi. La conduttrice si è divertita a imitare alcune lingue alla seconda serata di Sanremo 2019, dal momento che il festival da quest'anno viene trasmesso in diretta in tutto il mondo su Rai Italia. "La prima puntata di Sanremo è stata trending topic in Norvegia", aveva esordito Claudio Bisio. E così è partito lo sketch di Virginia Raffaele. Ma qualcuno è dubbioso. "Dovrà scusarsi", "Imitazione orrenda", "I cinesi ci manderanno al diavolo", scrivono alcuni utenti su Twitter.