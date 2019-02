Sanremo, Mahmood: "Rappresenterò l'Italia all'Eurovision con Soldi"

"Ok ve lo posso dire. Rappresenterò l'Italia all'Eurovision con 'Soldi'". Mahmood, il rapper milanese fresco di vittoria al Festival di Sanremo con il brano intitolato 'Soldi', cioglie la riserva e annuncia su instagram la sua partecipazione al festival di musica europeo. L'Eurovision Song Contest si terrà a Tel Aviv in Israele dal 14 al 18 maggio. "Non vedo l'ora", conclude l'artista.

