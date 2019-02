Sanremo, la canzone non parte, Pravo polemica: "Qui per cantare o per una passeggiata?"

Problemi tecnici per Patty Pravo e Briga. La musica non parte e la cantante s'indispettisce: "Son venuta a fare una passeggiata o a cantare?". Il compagno di duetto sdrammatizza: "Sei su Scherzi a parte". Poi, dopo l'esibizione arriva la Raffaele che la imita. Immagini www.raiplay.it .