Sanremo, fuori programma hot per Elettra Lamborghini: spunta il capezzolo

Nella lunga serata finale del Festival di Sanremo ci scappa anche l'incidente sexy: portagonista è l'esplosiva Elettra Lamborghini che durante l'esecuzione della sua 'Musica (e il resto scompare)' balla e twerka inguainata in un vestito aderente e trasparente che mette in mostra il generoso décolleté dell'ereditiera-cantante. Elettra balla scatenata e dall'abito spunta in diretta tv un capezzolo. Lei se ne accorge corre ai ripari ma l'immagine ormai è immortalata e resterà nella storia del Festival, come la mitica spallina del vestito di Patsy Kensit che scivolò via lasciando vedere il seno della popstar britannica, ospite sul palco dell'Ariston con gli Eight Wonder nell'edizione del 1987.

