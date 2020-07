Zaki, Patrick presente a udienza in tribunale: è 1/a volta dal 7 marzo

di abf

Roma, 26 lug. (LaPresse) - "Oggi si è tenuta un'udienza davanti al tribunale penale e per la prima volta dal 7 marzo, Patrick Zaki ha partecipato alla sua stessa udienza". E' quanto si legge sulla pagina Facebook 'Patrick Libero'.

"Per la prima volta dal 7 marzo, Patrick è stato trasferito oggi alla sua udienza per il rinnovo della detenzione davanti al Tribunale penale. Gli è stato permesso di comparire davanti ai giudici in presenza dei suoi avvocati. La decisione del tribunale sarà annunciata domani, e fino ad allora non abbiamo indicazioni su ciò che sarà il risultato dell'udienza", si aggiunge.

