Yemen, ribelli Houthi pronti a fermare attacchi contro Arabia Saudita

di lrs

Sanaa (Yemen), 20 set. (LaPresse/AFP) - I ribelli Houthi nello Yemen fermeranno tutti gli attacchi all'Arabia Saudita come parte di un'iniziativa di pace per porre fine a un conflitto di cinque anni. Il presidente del Consiglio politico degli Houthi (equivalente al presidente della Repubblica), Mehdi Machat, ha annunciato "l'arresto di tutti gli attacchi contro il territorio dell'Arabia Saudita", sperando che "questo gesto avrà come risposta un gesto più forte" dei sauditi, secondo quanto riferito dalla televisione dei ribelli Houthi, Al-Massirah.

