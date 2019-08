Yemen, attacco di Al-Qaeda a base militare nel sud: morti 19 soldati

di mrc/scp

Aden (Yemen), 2 ago. (LaPresse/AFP) - Uomini armati di Al-Qaeda hanno ucciso 19 soldati in un attacco contro una base dell'esercito nel sud dello Yemen, a distanza di un giorno dagli attacchi di Aden da parte di ribelli e dall'azione di un attentatore jihadista. I terroristi hanno preso d'assalto la base di Al-Mahfad nella provincia di Abyan e sono rimasti all'interno per diverse ore prima che arrivassero i rinforzi militari, hanno riferito all'AFP tre funzionari della sicurezza, aggiungendo che i soldati sono stati uccisi in scontri con i jihadisti.

