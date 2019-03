Xi Jinping al Quirinale. Via all'incontro con Sergio Mattarella

"La via della Seta è una strada a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio ma talenti, idee, conoscenze". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella entra nel merito del tema più "caldo" tra quelli al centro della visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping.

Poco dopo le 11, il leader del più grande Paese del mondo, accompagnato dalla moglie Peng Lyiuan è arrivato al Quirinale. Mattarella lo ha accolto in compagnia della figlia Laura. I due capi di Stato hanno passato in rassegna il picchetto d'onore e salutato le bandiere e ascoltato gli inni nazionali. Poi, mentre la signora Peng Lyiuan (dopo aver visitato il palazzo accompagnata da Laura Mattarella) lasciava il Quirinale per un suo tour privato per Roma il cui percorso (probabilmente costellato da visite a carattere culturale), è stato tenuto riservato, Mattarella e Xi Jiping hanno dato vita a un incontro bilaterale. Il faccia a faccia è durato circa 20 minuti e si è poi allargato alle rispettive delegazioni

La conferenza stampa - Xi Jinping e Mattarella hanno poi dato vita a una conferenza stampa. La visita del presidente Xi Jinping conferma "il livello eccellente dei rapporti tra Italia e Cina, che intendiamo rafforzare". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale con l'omologo cinese, Xi Jinping al Quirinale.

- "Ringrazio il presidente per l'accurata e squisita accoglienza: nonostante la distanza geografica, i due popoli nutrono da sempre una profonda amicizia". Così il residente della Repubblica cinese, Xi Jinping, al termine del bilaterale al Quirinale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

"La firma del memorandum Italia-Cina è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinese". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale con l'omologo cinese, Xi Jinping al Quirinale.

Subito dopo il faccia a faccia di circa 20 minuti tra i due presidenti. Il bilaterale si è poi allargato alle rispettive delegazioni ed è al momento in corso. Intanto la first lady cinese, Peng Liyuan, accompagnata da Laura Mattarella, ha visitato il palazzo del Quirinale. Lyuan per l'occasione indossa un vestito verde pistacchio con lunghezza al ginocchio e tacco alto, mentre la signora Laura è vestita con tailleur chiaro di tessuto boucle.

Dopo il tour Lyuan ha lasciato il Quirinale: riservatissima l'agenda della first lady cinese, che farà rientro al Colle questa sera per la cena ufficiale.

Entra così nel vivo la visita in Italia del presidente della Repubblica popolare cinese. Dall'albergo (Park Grand Hotel in Parioli) al Quirinale, il percorso è stato coperto rapidamente e senza intoppi. L'intento è quello di minimizzare l'impatto col traffico di Roma e la vita degli abitanti della Capitale. Le strade percorse dal corteo presidenziale, verranno quindi chiuse "a soffietto". Subito dopo il passaggio di Xi Jinping e delle molte auto che lo scortano, verranno riaperte per ridurre al minimo il disagio.

Xi Jinping e Mattarella nei giorni scorsi si sono rivolti ai reciproci Paesi: Xi ha scritto una lettera al Corriere della Sera e Mattarella è stato intervistato per la tv cinese. Nelle parole di entrambi emergono aspettative e preoccupazioni sul memorandum per l'accordo sulla via della Seta che verrà firmato sabato a Palermo. L'Italia spera di riuscire a equilibrare la bilancia commerciale con la Cina (importiamo per 30 miliardi e esportiamo solo per 12), ma bisogna farlo entro la cornice e le regole dell'Unione Europea di cui facciamo parte. La Cina punta a incrementare i rapporti bilaterali forse anche a scapito della Ue. Nei prossimi giorni si tireranno le somme.

Xi Jinping incontrerà oggi pomeriggio anche i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Meeting di contorno (ma sempre interessanti) su temi commerciali, bancari, culturali, turistici attraverso i rispettivi Forum.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata