Wikileaks, Trump: Non so nulla, non è affar mio

di mad

Milano, 11 apr. (LaPresse) - "Non so nulla di Wikileaks, non è affar mio". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nello Studio Ovale, ha commentato l'arresto a Londra di Julian Assange, aggiungendo che il caso è seguito dal procuratore generale William Barr. "Non so davvero nulla di lui", dice Trump di Assange, come si vede in un video pubblicato dal Guardian online.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata