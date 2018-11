WikiLeaks, Assange incriminato. La procura Usa lo rivela per errore

Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, che nel 2010 ha pubblicato documenti segreti americani, è stato incriminato negli Stati Uniti. I procuratori hanno rivelato inavvertitamente, nell'ambito di un altro caso, l'esistenza dell'incriminazione considerata segreta, ha fatto sapere la stessa WikiLeaks. La natura esatta dei capi d'accusa non è nota. "Scoop: il dipartimento di Giustizia americano rivela 'accidentalmente' l'esistenza di capi d'accusa segreti (o di progetti di tali capi d'accusa) contro il direttore di WikiLeaks, Julian Assange, in quello che pare un errore di copia-incolla in un altro caso ugualmente presentato nel distretto est della Virginia", ha scritto l'organizzazione su Twitter.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX