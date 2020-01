Virus cinese, Usa sconsigliano ad americani viaggi in Cina

di mad

Pechino (Cina), 31 gen. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti hanno sconsigliato qualsiasi viaggio in Cina dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza globale per il coronavirus cinese, che si è diffuso in oltre una dozzina di Paesi. Il numero di casi è aumentato di oltre dieci volte in una settimana. Il Dipartimento di Stato Usa ha detto agli americani attualmente in Cina di prendere in considerazione la possibilità di partire con mezzi commerciali e ha chiesto che tutto il personale non essenziale del governo degli Stati Uniti rinvii i viaggi in Cina.

