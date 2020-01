Virus cinese, un caso sospetto a Bordeaux

di mrc/scp

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Caso sospetto di coronavirus a Bordeaux, in Francia. Lo segnala su Facebook Sos Medecins, servizio di emergenza sanitaria francese, precisando che un medico, in un centro di consulenza, ha ricevuto un paziente con febbre e tosse. Secondo le informazioni, il paziente ha riferito di essere di ritorno dalla Cina, suo paese di origine, e di essere transitato nei Paesi Bassi. L'uomo ha inoltre raccontato di essere stato a contatto con persone di Wuhan. Il paziente è ricoverato all'ospedale universitario di Bordeaux in osservazione.

