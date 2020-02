Virus cinese, Ue: 12 tonnellate di equipaggiamento medico per la Cina

di scp

Milano, 1 feb. (LaPresse) - "A seguito di informazioni dalla Cina sulla necessità di equipaggiamento protettivo, il nostro Centro di coordinamento della risposta alle emergenze è in contatto con gli Stati membri per facilitare la consegna dei dispositivi di protezione individuale. Dodici tonnellate di dispositivi di protezione sono già in viaggio verso la Cina". Su scrive su Twitter il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarcic.

