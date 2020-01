Virus cinese, sindaco di Wuhan: Evitare viaggiare da e per la città

di scp

Milano, 22 gen. (LaPresse) - Zhou Xianwang, sindaco della città cinese di Wuhan, da cui si è diffuso il nuovo coronavirus, ha invitato le persone a non viaggiare da e per la città per combattere l'epidemia. Zhou Xianwang ha dichiarato durante un'intervista con la tv cinese Cctv che ridurre il flusso di persone diminuirà anche la possibilità di diffusione del virus e alleggerirà la pressione sugli sforzi di prevenzione e controllo delle malattie.

