Virus cinese, primo caso confermato in India

di lcl/vln

Milano, 30 gen. (LaPresse) - Primo caso di nuovo coronavirus in India. Il ministero della Salute indiano ha confermato che un ragazzo, studente all'Università di Wuhan, tornato in Kerala, è risultato positivo al virus. Lo studente si trova ora in isolamento in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il quotidiano Hindustan Times.

