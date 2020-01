Virus cinese, Oms si corregge: Rischio è alto, non moderato

di scp

Milano, 27 gen. (LaPresse) - La valutazione dell'Organizzazione mondiale della sanità sul rischio legato al coronavirus è "molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale". È quanto emerge dall'ultimo report di domenica. L'Oms rimarca che la valutazione "non è cambiata" rispetto alla precedente, condotta il 22 gennaio, ma segnala che nei rapporti del 23, 24 e 25 gennaio è stato "sintetizzato erroneamente il rischio a livello globale come moderato".

