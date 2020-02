Virus cinese, Oms: Paesi si preparino per eventuali epidemie interne

di scp

Pechino (Cina), 1 feb. (LaPresse/AP) - "I paesi devono prepararsi" per "identificare i casi il più presto possibile ed essere pronti per un controllo interno delle epidemie, se ciò accade". Lo ha dichiarato il rappresentante dell'OMS a Pechino, Gauden Galea, ad Associated Press.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata