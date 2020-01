Virus cinese, Oms non raccomanda di limitare viaggi e scambi

di ect

Milano, 30 gen. (LaPresse) - Per l'Organizzazione mondiale della sanità "non c'è ragione per limitare viaggi e scambi internazionali" e chiede "a tutti i Paesi di attuare decisioni basate sull'evidenza e che siano coerenti. L'Oms è pronta a fornire consulenza a qualsiasi Paese che stia considerando quali misure adottare". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa, come si legge in un tweet ufficiale dell'Organizzazione.

