Virus cinese, Oms: Non è ancora una pandemia

di scp

Milano, 4 feb. (LaPresse) - “Non siamo ancora in una situazione di pandemia. Siamo in una situazione epidemica con focolai multipli. Attualmente ci sono 23 paesi al di fuori della Cina con casi segnalati. Siamo ancora in una fase iniziale del focolaio". Lo afferma l'Oms.

