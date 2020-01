Virus Cinese, Oms: Fiducia in capacità Cina di controllare epidemia

di ect

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "Vorrei essere chiaro: questa dichiarazione (di emergenza globale per il coronavirus, ndr) non è un voto di sfiducia nei confronti della Cina. Al contrario, l'Organizzazione mondiale della sanità continua ad avere fiducia nelle capacità della Cina di tenere sotto controllo l'epidemia". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa, come si legge in un tweet ufficiale dell'Organizzazione.

