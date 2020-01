Virus cinese, Oms: Al di fuori dalla Cina 98 casi in 18 Paesi

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "Ci sono ora 98 casi in 18 Paesi al di fuori della Cina, inclusi 8 casi di trasmissione da uomo a uomo in quattro Paesi: Germania, Giappone, Vietnam e Stati Uniti d'America". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa, come si legge in un tweet dell'organizzazione.

