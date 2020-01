Virus cinese, nuovo caso in California: sono 4 negli Usa

di lrs

Los Angeles (California, Usa), 26 gen. (LaPresse) - I funzionari sanitari della contea di Los Angeles, in California, hanno confermato un quarto caso negli Stati Uniti del nuovo virus simile alla polmonite proveniente dalla Cina. Il dipartimento di Sanità pubblica della contea di Los Angeles ha dichiarato che la persona infetta si è presentata per le cure una volta che ha notato che non si sentiva bene e viene sottoposta a controlli sanitari. Si tratta di un viaggiatore di ritorno dalla città di Wuhan, in Cina. Questo caso segue quelli confermati nella contea di Orange, in California, nello Stato di Washington e a Chicago.

