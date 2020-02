Virus cinese, medici Hong Kong pronti a sciopero: Chiudere confine

di lrs

Pechino, 3 feb. (LaPresse/AP) - A Hong Kong, migliaia di operatori sanitari hanno minacciato di scioperare domani, a meno che il governo non avesse concordato di parlare prima delle 18 di lunedì come deadline. Hong Kong ha registrato 14 casi di Coronavirus e ha interrotto voli e collegamenti ferroviari e di autobus con la terraferma, ma sta crescendo una spinta affinché si chiuda completamente il confine con la Cina. Gli organizzatori dello sciopero affermano che circa 6.000 membri del personale medico sarebbero pronti a partecipare. Hong Kong, in passato, è stata gravemente colpita dall'epidemia di Sars.

