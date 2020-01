Virus cinese, McDonald's sospende attività in 5 città provincia Hubei

di mrc/scp

Milano, 24 gen. (LaPresse) - McDonald's sospenderà le attività in cinque città della provincia di Hubei, in Cina. Lo riporta la Cnn. I punti vendita di Wuhan, Ezhou, Huanggang, Qianjing e Xiantao saranno chiusi a partire da oggi. Non è stata prevista una data per la riapertura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata