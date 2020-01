Virus cinese, governo: bilancio vittime sale a 26

Crescono i contagi in Cina da coronavirus e sale a 26 il numero delle vittime accertate: i casi conclamati sono 830. Sono state inoltre confermate le prime vittime fuori da Hubei, due casi in due province settentrionali e nord-orientali.La Cina ha ampliato i suoi blocchi per cercare di contenere il nuovo virus mortale. Gli esperti ammettono, tuttavia, che l'efficacia delle misure non è certa. Almeno 10 città sono state 'chiuse', tutte nella provincia di Hubei, della Cina centrale, dove la malattia si è concentrata, con un totale di circa 33 milioni di persone coinvolte. Sono stati annullati i principali eventi pubblici, tra cui le tradizionali fiere previste durante il capodanno lunare.

