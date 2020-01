Virus cinese, Germania valuta evacuazione tedeschi da Wuhan

di scp

Tokyo (Giappone), 27 gen. (LaPresse/AP) - La Germania sta valutando l'evacuazione dei suoi cittadini da Wuhan, città cinese da cui è partito il focolaio del nuovo coronavirus, con un comitato governativo di risposta alle crisi che si riunirà presto con esperti medici per valutare la situazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, spiegando che il numero di cittadini tedeschi a Wuhan è a doppia cifra. Il ministero degli Esteri attualmente consiglia ai tedeschi di evitare o posticipare i "viaggi non essenziali" in Cina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata