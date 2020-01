virus cinese, francesi rimpatriati con volo a metà settimana

di scp

Tokyo (Giappone), 27 gen. (LaPresse/AP) - I cittadini francesi che vogliono lasciare Wuhan, città cinese da cui è partito il focolaio del nuovo coronavirus, saranno rimpatriati con un volo diretto per la Francia a metà settimana, e quindi tenuti in quarantena per 14 giorni. Lo afferma la ministra della Sanità francese Agnes Buzyn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata