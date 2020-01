Virus cinese, Farnesina: Evitare viaggi in provincia Hubei

di mrc/lcr

Milano, 27 gen. (LaPresse) - "A seguito della diffusione del 'nuovo coronavirus' 2019-nCoV, originatasi dalla città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, si raccomanda di evitare tutti i viaggi nella provincia dell'Hubei". Lo segnala la Farnesina sul proprio sito. "Dal 31 dicembre 2019 - si legge ancora nella nota - si continuano a registrare casi di persone affette da coronavirus in tutta la Cina continentale, nonché casi di decessi connessi al coronavirus. La grande maggioranza dei casi di infezione è stata registrata a Wuhan, ma sono state coinvolte anche altre città e province nel Paese, tra le quali Pechino, Shanghai e il Guangdong. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) non ha al momento emanato specifiche raccomandazioni. Le autorità locali stanno adottando le necessarie misure di contenimento, tra le quali l'interruzione dei collegamenti in uscita dalla città di Wuhan, la sospensione della circolazione dei mezzi pubblici ed ulteriori restrizioni alla circolazione anche su strade ed autostrade, inclusi i taxi".

