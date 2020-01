Virus cinese, Consiglio Ue attiva meccanismo di crisi

di lcl/bdr

Milano, 31 gen. (LaPresse) - La presidenza croata ha attivato il meccanismo di coordinamento per le crisi del Consiglio dell'Unione europea per far fronte all'epidemia da nuovo coronavirus. Il meccanismo garantisce una condivisione rapida e coordinata delle informazioni tra i Paesi dell'Ue.

