Virus cinese, bilancio morti sale a 304 in Cina: 45 nuovi decessi

di ect

Pechino (Cina), 2 feb. (LaPresse/AP) - Il bilancio dei morti in Cina per il coronavirus è salito a 304, mentre i casi di infezione entro i confini del Paese asiatico sono oltre 14mila. Secondo le autorità, nella giornata di ieri, sempre in Cina, sono stati riscontrati 45 nuovi decessi e 2590 contagiati.

