Virus cinese, altro caso in Arizona: 5 confermati negli Usa

Los Angeles, 26 gen. (LaPresse/AP) - Negli Stati Uniti ci sono cinque casi confermati del nuovo virus proveniente dalla Cina, tutti tra le persone che hanno viaggiato a Wuhan, la città al centro dell'epidemia. Lo hanno fatto sapere funzionari della sanità. L'ultimo episodio, segnalato nella contea di Maricopa, in Arizona, riguarda qualcuno con legami con la Arizona State University che non viveva in alloggi scolastici.

