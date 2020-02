Virus cinese, 362 morti e oltre 17.300 contagi

di lrs

Pechino, 3 feb. (LaPresse/AP) - Sale a 362 il numero di morti e a oltre 17.300 il numero dei contagi in Cina e all'estero per il Coronavirus, diffusosi nei giorni scorsi a partire dalla città di Wuhan. Intanto, il Paese asiatico ha inviato operatori sanitari e attrezzature nell'ospedale da 1.000 posti letto appena completato per curare le vittime del virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata