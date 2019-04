Violenza sessuale sulle figlie minorenni. Arrestato un uomo a Calatafimi

I militari del comando di Calatafimi Segesta (Trapani) hanno arrestato un 54enne residente nel comune del trapanese per violenza sessuale nei confronti delle due figlie, che avrebbero avuto inizio quando queste erano ancora minorenni, protraendosi per anni. Le accuse riguardano anche episodi di gravi maltrattamenti e violenze commessi all'interno delle mura domestiche nei confronti dei familiari. L'arresto è avvenuto al termine di una complessa indagine condotta insieme agli uomini della sezione carabinieri di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Trapani, a seguito di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani. Nel dicembre scorso una delle due ragazze, decidendo di chiedere aiuto ai carabinieri, ha sporto denuncia presso la sezione di polizia giudiziaria dell'Arma presso la Procura di Trapani.

Gli accertamenti hanno permesso di delineare un complesso quadro di responsabilità dell'uomo, ed in particolare i pesanti maltrattamenti a cui sottoponeva i propri familiari conviventi e gli episodi di violenza sessuale, talmente gravi da indurre l'autorità giudiziaria procedente a ritenere opportuna l'emissione del provvedimento restrittivo eseguito ieri dai carabinieri del comando stazione di Calatafimi Segesta. Dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto presso la compagnia carabinieri di Alcamo per le formalità di rito e successivamente presso la casa Circondariale di Trapani.

