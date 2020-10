Vignetta di Erdogan su Charlie Hebdo, furia Turchia

Nuovo capitolo delle tensioni tra Ankara e Parigi. Il presidente turco finisce in prima pagina - rappresentato in una vignetta - su Charlie Hebdo e si scaglia contro la rivista satirica francese: "Pubblicazioni immorali che seminano odio" attacca Erdogan ritratto sul divano in T-shirt e mutande, con una lattina in mano, e intento ad alzare la gonna di una donna che indossa una veste islamica. Il leader turco se la prende anche con il presidente francese Macron e parla di un "ritorno alla barbarie" in Europa. Dilagano intanto in tutto il mondo musulmano le proteste nei confronti del capo dell'Eliseo, accusato di "blasfemia" per aver difeso la pubblicazione delle caricature di Maometto.