Vienna, Kurz: Momenti difficili, attentatori ancora in fuga

di mad

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "L'Austria sta vivendo momenti difficili a causa di un attacco spregevole, che è ancora in corso. Alcuni attentatori sono ancora in fuga". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz alla tv Orf. "La nostra polizia intraprenderà un'azione decisa contro gli autori di questo orribile attacco terroristico. Sono lieto che i nostri agenti di polizia siano già stati in grado di eliminare un autore. Non permetteremo mai al terrorismo di intimidirci e combatteremo questi attacchi con tutti i mezzi", ha aggiunto il cancelliere.

