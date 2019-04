Via della seta, Xi: "Sostenibilità finanziaria, trasparenza e zero corruzione". Conte a Pechino: "Riprendere dialogo iniziato a Roma"

"Dobbiamo garantire la sostenibilità commerciale e fiscale di tutti i progetti in modo che raggiungano gli obiettivi prefissati come pianificato". Queste le parole del presidente cinese Xi Jinping, intervenuto davanti ad una platea di 37 leader mondiali a proposito della Via della seta. "Tutto dovrebbe essere fatto in modo trasparente e dovremmo avere tolleranza zero per la corruzione", ha rimarcato Xi.

"Aboliremo regolamenti, sussidi e pratiche ingiustificati che distorcono la concorrenza e i mercati", ha aggiunto il leader cinese, sottolineando che tutte le imprese "verranno trattate equamente per favorire l'emergere di un sistema commerciale basato sul mercato e sulla legge".

Si trova in Cina, proprio per partecipare al forum sulla Via della seta, anche il premier Giuseppe Conte. "Appena arrivato a Pechino dove in questi giorni si svolge il secondo #BeltAndRoadForum. La mia visita in Cina sarà anche l'occasione per riprendere il fruttuoso dialogo avviato a Roma con il presidente Xi Jinping sui numerosi temi di comune interesse #BeltAndRoad #BRF2019", ha scritto il presidente del Consiglio su Twitter.

Appena arrivato a Pechino dove in questi giorni si svolge il secondo #BeltAndRoadForum. La mia visita in Cina sarà anche l'occasione per riprendere il fruttuoso dialogo avviato a Roma con il Presidente Xi Jinping sui numerosi temi di comune interesse #BeltAndRoad #BRF2019 pic.twitter.com/Mq0clRjsho — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) April 26, 2019

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata