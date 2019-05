Venezuela, Usa: L'arresto di Zambrano è illegale

di lrs

Milano, 10 mag. (LaPresse) - "L'ultima mossa codarda del regime di Maduro - la detenzione arbitraria del primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale Edgar Zambrano - è illegale e imperdonabile". Così il Dipartimento di Stato Usa in una nota, in cui si annuncia che "gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti contro l'ex regime di Maduro, per aver aumentato la sua intimidazione nei confronti di coloro che sostengono la democrazia in Venezuela, compresi i membri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta".

